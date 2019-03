Stad zoekt deskundigen voor Commissie Ruimtelijke Ordening Kristof De Cnodder

10u18 0 Lier De stad Lier is op zoek naar acht deskundigen die in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) willen zitten. De GECORO is een belangrijk adviesorgaan op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling.

Steden en gemeenten met meer dan 10.000 inwoners worden van hogerhand verplicht om een GECORO te hebben. Bij het begin van een nieuwe legislatuur dient deze commissie opnieuw te worden samengesteld. In die optiek zoekt de stad Lier nu acht lokale deskundigen uit allerlei vakgebieden, zoals ruimtelijke planning, duurzaamheid, mobiliteit, erfgoed, wonen en publieke ruimte.

Leden van de GECORO krijgen per zitting (gemiddeld om de twee maanden) een onkostenvergoeding van 50 euro. De voorzitter ontvangt honderd euro per vergadering. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 26 maart aanmelden via www.lier.be

