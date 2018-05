Stad zoekt coördinator noodplanning 23 mei 2018

Nog tot en met zondag 27 mei gaat stad Lier op zoek naar een noodplanningscoördinator die het crisisbeheer in Lier en enkele omliggende gemeenten op zich zal nemen. Deze voltijdse medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor de opmaak en de opvolging van nood- en interventieplannen. Daarnaast neemt hij of zij tijdens grootschalige incidenten het voortouw in de multidisciplinaire samenwerking. Als noodplanningscoördinator dien je dus altijd oproepbaar en binnen de kortst mogelijke tijd ter plaatse te zijn. Voorlopig blijft de vorige noodplanningscoördinator van stad Lier nog ter beschikking indien er zich een ernstig incident voordoet. Stressbestendige kandidaten kunnen nog tot en met zondag 27 mei 2018 solliciteren voor de vacature via de website van stad Lier. (WAE)





