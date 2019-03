Stad zet licht op groen voor herinrichting La Rocca site Aangepaste omgevingsaanvraag voldoet aan alle voorwaarden Kristof De Cnodder

27 maart 2019

Het schepencollege van Lier heeft zijn zegen gegeven voor de herontwikkeling van de La Rocca site langs de Antwerpsesteenweg. De NV Hukargo mag de legendarische discotheek La Rocca dus slopen en twee baanwinkels met evenementenzalen in de plaats bouwen.

Een jaar geleden had Hukargo al eens een omgevingsvergunning aangevraagd, maar toen werd die afgeketst door stad en provincie. Een aangepast dossier kreeg enkele dagen geleden wél groen licht van het Lierse schepencollege. “De aanvrager heeft met de eerder gemaakte opmerkingen rekening gehouden en paste overal een mouw aan”, vertelt schepen van Stadsontwikkeling Walter Grootaers (Open VLD).

Concreet werd onder andere de aanrijroute voor de hulpdiensten op de plannen breder gemaakt en worden er ruimere parkeerfaciliteiten voorzien. Hukargo gaat een deel van de parking huren van de nabijgelegen firma Accentis.

Bij Hukargo wou men liever nog niet reageren op het nieuws, omdat men de officiële vergunning tot op heden niet in handen kreeg. In principe wordt dat document volgende week overgemaakt vanuit de stad. Nadien zal er wellicht nog enige tijd over gaan vooraleer La Rocca effectief wordt gesloopt. Eerst moeten met de aannemer immers enkele praktische zaken worden geregeld.

Tot eind april staan er trouwens ook nog verschillende evenementen op het programma in de dancing. Hoewel La Rocca een klein jaar geleden een sluitingsweekend hield, vonden er nadien heel wat losse party’s plaats.