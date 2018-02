Stad weigert vergunning voor 61 flats OMDAT BESLISSING GEMEENTERAAD OVER RIJWEG ONTBREEKT BERTJE WARSON

17 februari 2018

02u44 0 Lier De stad levert voorlopig geen stedenbouwkundige vergunning af voor de bouw van 61 appartementen aan de Ringenhofweg. Opvallend: dat doet ze niet omdat 252 buurtbewoners samen een bezwaarschrift indienden, wel omdat er een beslissing van de gemeenteraad ontbreekt over de aanleg van een weg...

Projectontwikkelaar Hooyberghs uit Arendonk ontwikkelt het bouwproject tussen de Ringenhofweg en de Ring van Lier. "De vergunning voor het project kan enkel verleend worden als de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over zogenaamde 'zaak der wegen'", zegt schepen Bart Wollants. "Dat is ons door de politie geadviseerd. De breedte van de weg zou een probleem kunnen vormen omdat auto's elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen. Aangezien de gemeenteraad zich niet heeft uitgesproken, werd het punt verdaagd en de vergunning niet verleend", zegt schepen Bert Wollants.





252 handtekeningen

De buurt betreurt dat de vergunning niet geweigerd werd op basis van de 252 handtekeningen van de bewoners. "Wij zijn tegen de bouw van 61 appartementen en 85 ondergrondse parkeerplaatsen omdat dit de draagkracht van onze wijk overschrijdt. Het gaat over vier tot vijf bouwlagen. Veel te hoog voor de villa's daar. Wij vrezen ook voor de verkeersveiligheid en wateroverlast aangezien de Ringenhofweg aan de Nete grenst. Waarom de stad geen stedenbouwkundige vergunning levert, is voor ons vaag. Wij zijn verbaasd dat de beslissingen genomen worden van achter een bureau en dat er geen rekening wordt gehouden met de buurtbewoners", zegt Remco Schevenhels namens de buurt. De buurt hoopt nog tot een compromis te komen. "Het kan niet zijn dat 22 pagina's bezwaren zomaar van tafel worden geveegd. Verder stellen we vast dat de stad Lier de laatste jaren ieder stukje grond wil volbouwen met bunkers zonder enige toekomstvisie en zonder rekening te houden met reeds bestaande problemen. Het behalen van quota staat blijkbaar boven de leefbaarheid en draagkracht van de wijken. De Ringenhofwijk wordt vooral ontsloten door de Rode Kruislaan aan basischool Pullaar. De bouw van zo'n project brengt een extra verkeersstroom met zich mee die de draagkracht van onze wijk zal overstijgen. Wij vrezen voor de veiligheid van voetgangers, fietsers en spelende kinderen. En de bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwestraat vrezen voor inkijk", legt Remco Schevenhels uit.