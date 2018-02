Stad vervangt weggerot raam Zimmertoren 22 februari 2018

02u39 0 Lier De Zimmertoren, icoon van de stad en aantrekkingspool voor toeristen, wacht al jaren op de restauratie van de dakgoot, vensters en ramen die op verscheidene plekken gewoon wegrotten. De stad gaat er nu toch werk van maken. Vandaag plaatsen stadswerklieden een nieuw venster.

Vorig jaar waren schilders bezig aan de Zimmertoren, maar die konden het houtwerk niet schilderen omdat het té rot was. Vandaag wordt tussen 9 en 11 uur een hoogwerker geplaatst om een raam van de Zimmertoren te vervangen. Voor de plaatsing van de hoogwerker gaat de Sint-Jansbrug tijdelijk dicht, behalve voor voetgangers en fietsers.





Aangezien de Kanunnik Davidlaan afgesloten is voor wegenwerken, wordt de rijrichting in de Kapucijnenvest omgedraaid. Verkeer dat uit de Mechelsestraat en de Kolveniersvest richting Zimmerplein rijdt, moet omrijden via de Florent van Cauwenberghstraat en de Grote Markt. Doorgaand verkeer voor de Ring zet van daar koers naar de Werf. Verkeer voor het Zimmerplein en de Begijnhofstraat rijdt om via de Eikelstraat. (WAE)