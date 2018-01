Stad verbetert oversteek Nete aan Spuihuis 02u58 0 Foto Marc Aerts Onder meer de borduren aan de doorgang van het Spuihuis verdwijnen. Lier Het vijfhonderd jaar oude en beschermde Spuihuisje krijgt een betere toegang. Vele wandelaars en fietsers gebruiken de groene stadsvesten en kunnen alleen via het pittoreske Spuihuisje de Nete oversteken. Hellingen en hoge borduren maken plaats voor een makkelijke doorgang.

Vele wandelaars en fietsers op de vesten maken gebruik van de doorgang via het Spuihuis. De hellingen en hoge borduren aan weerszijden veroorzaken problemen. Veel fietsers stappen veiligheidshalve af. Maar iemand met een fietskar of een rolstoelgebruiker heeft veel moeite om de doorgang te gebruiken. "We gaan de toegankelijkheid verbeteren. Zowel aan de linker- als rechterkant van het Spuihuis komen er aanpassingen. De concrete planning van de werken volgt nog", belooft schepen Bert Wollants (N-VA).





Het pittoreske gebouw op de stadsvesten beschermde destijds Lier tegen overstromingen en beheerste de waterstanden. De hertog van Brabant gaf in 1424 de toestemming aan Lier om op de Nete twee sluizen te bouwen. Even later werd een noordelijke verbinding gegraven tussen de Grote en de Kleine Nete. In 1508 werd de eerste steen gelegd van het Groot Spui.





Schaepshoofden

"In 2009 zijn aan het beschermde gebouw werken uitgevoerd. De Sociëteit van de Schaepshoofden heeft er nu haar vaste stek, de leden waken over het historisch pand en iedereen kan het huren voor kleine bijeenkomsten", zegt Marc Stubbe van de Societeit van de Schaepshoofden. (WAE)