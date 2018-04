Stad trakteert toeristen op Proeftoer en vernieuwde wandelingen 03 april 2018

Toerisme Lier pakt voor de individuele toerist uit met drie nieuwigheden: de Proeftoer, een kersvers tracé voor de succesvolle Cycling Dinner en een vernieuwde reeks zondagswandelingen.





De smakelijke Proeftoer laat je proeven van lekkernijen van de streek. Op wandelafstand van elkaar vind je een chocolaterie, koffiehuis, ijssalon, kaaswinkel, café en efrituur waar hapjes en drankjes klaarstaan. Zo kan je het Liers historisch erfgoed combineren met shoppen met genieten van diverse smaken. "Deelnemende handelszaken zijn Harvey & Hayes en Chocolaterie Dom op de Grote Markt, Koffiehoekje Van Ouytsel in de Rechtestraat, Café Refuge op het Zimmerplein, Frituur Marcel in de Schapekoppenstraat en Crèmerie Jerome in de Frederik Peltzerstraat. De Proeftoer-pakketten zijn te koop bij Visit Lier, 7,50 euro voor 6 proevertjes. Voor de negende editie van Cycling Dinner (vanaf 4 april) wordt een parcours van 51 km van Lier naar Mechelen geintroduceerd. Deze route leidt je langs de slingerende Nete en Zenne over een stukje fietsostrade", vertelt Lieve Lettany Toerisme Lier.





Info: 03/8000.555, www.visitlier.be (WAE)