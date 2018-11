Stad niet echt blij met uitzendkantoor in winkelstraat Kristof De Cnodder

27 november 2018

18u32 0

In de Antwerpsestraat in Lier is onlangs een Accent uitzendkantoor open gegaan. Binnen het stadsbestuur is men daar echter niet onverdeeld gelukkig mee. Eigenlijk zou de stad op die locatie liever detailhandel zien, dit om de Antwerpsestraat als winkelstraat te versterken.

De intrede van Accent in de Lierse winkelkern was zelfs een gespreksthema tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Patrick Tersago (vo-LK) vroeg het schepencollege hoe men de komst van een interimkantoor rijmde met de Stedelijke Beleidsvisie Detailhandel. Daarin staat immers dat de Antwerpsestraat eigenlijk voorbestemd is voor commerciële activiteiten. Tersago meende ook te weten dat Accent vooraf inlichtingen inwon bij de stadsdiensten en dat daar werd gezegd dat er geen probleem was.

“Eigenlijk moest Accent bij de stad een aanvraag indienen om de functie van het gebouw te wijzigen van handel naar administratieve diensten, maar die procedure werd niet doorlopen”, reageerde schepen van Economie Lucien Herijgers (N-VA). “Het was verre van zeker dat we toestemming zouden hebben verleend.” Binnen het college was men nog niet op de hoogte van de opening van Accent. In principe zal een ambtenaar van de stad eerstdaags een proces-verbaal opstellen en doorsturen naar de provincie. Daar zal dan worden beslist hoe het verder moet.