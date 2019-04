Stad Lier dankt soldaten voor inzet bij terreurbestrijding Kristof De Cnodder

03 april 2019



De Grote Markt van Lier ontving vanmiddag enkele tientallen militairen van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat. Lier is peterstad van het bataljon en het stadsbestuur wou de soldaten bedanken voor hun recente inzet in de strijd tegen terreur.

In het kader van de terreurbestrijding vonden in ons land in de voorbije jaren twee militaire operaties plaats: ‘Operation Vigilant Guardian’ en ‘Operation Spring Guardian’. Daarbij werden telkens soldaten ingezet om openbare plaatsen te helpen beveiligen. Ook het Bataljon Artillerie van Brasschaat leverde de nodige manschappen.

De betrokkenen kregen een dankwoord van Liers burgemeester Frank Boogaerts en een medaille uit handen van enkele Lierenaars. Aansluitend werd ook een minuut stilte gehouden voor de 252 Belgische militairen die om het leven kwamen bij humanitaire en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.