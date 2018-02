Stad koopt schilderij van Timmermans en historische zegelmatrijzen 10 februari 2018

02u30 0 Lier Het stadsbestuur kocht het schilderij 'Er gebeurt iets' van Felix Timmermans en twee zegelmatrijzen (gietvormen). De nieuwe aanwinsten krijgen een plaats in het aangepaste stadsmuseum aan de Florent van Cauwenbergstraat dat eind september opent.

Het schilderij 'Er gebeurt iets' van Felix Timmermans uit 1922 stelt een groep begijnen voor, gebogen over een pasgeboren kind, dat je niet ziet. Het iconische werk was een huwelijkscadeau van Felix Timmermans aan zijn zus, de grootmoeder van de huidige verkoper. In afwachting van de opening van het stadsmuseum, is het schilderij al te bekijken in het Timmermans-Opsomermuseum. "De collectie wordt verder verrijkt met twee zegelmatrijzen", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA). "Eentje uit de 16de eeyw en eentje uit de 14de eeuw, waarschijnlijk gaat het hier om het oudst bekende zegel uit Lier. Beide stukken werden verkocht door dezelfde collectioneur uit Waals-Brabant." (WAE)