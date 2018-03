Stad is bereid mee te onderhandelen over overnemer Lierse SK 02 maart 2018

02u38 0 Lier Er lopen gesprekken tussen een afgevaardigde van Maged Samy en een aantal potentiële overnemers voor voetbalclub Lierse. Er is echter nog geen definitief akkoord. "Het is niet aan de stad om zich hier mee te moeien, maar we zijn steeds bereid, indien nodig en wanneer de vraag gesteld wordt, om aan tafel te gaan zitten om te helpen", zegt sportschepen Ivo Andries (Open Vld).

Maged Samy heeft de geldkraan dichtgedraaid omdat Lierse verlieslatend is. "De lonen van spelers worden laattijdig betaald en de jeugdtrainers zouden dit seizoen nog geen enkele vergoeding ontvangen hebben en zouden de club in gebreke stellen", zegt raadslid Freddy Callaerts (sp.a).





Jeugdspelers

"Het zou een ramp zijn voor onze stad moest deze club ophouden te bestaan. Ook voor onze supporters is dit een doemscenario, maar meest van al zou het een catastrofe zijn voor de honderden beloftevolle jeugdspelers die de club rijk is. Zij zouden op korte termijn een ander onderkomen moeten vinden. Ik vraag mij af of de stad reeds contact had met Lierse SK en kan het stadsbestuur de club helpen?", vraagt Freddy Callaerts.





"Wij maken ons inderdaad ook zorgen over de problematiek van Lierse. Het stadsbestuur heeft nog geen rechtstreeks contact opgenomen. Het bestuur van Lierse is tot op heden ook geen vragende partij. De enige die hierin een beslissing kan nemen is de eigenaar van SK Lierse en dat is nog altijd Maged Samy. We zijn wel steeds bereid om aan tafel te gaan zitten om te helpen", zegt sportschepen Ivo Andries.





112 jaar

"Ik zie het echter positief", zegt voorzitter Ronny De Lathouwer, voorzitter van het Supportersverbond. "Mijn hypothese is dat Lierse voor 6 maart een overnemer heeft. Dat zou heel mooi zijn want op 6 maart wordt Lierse 112 jaar. Als Lierse tegen 10 mei geen overnemer heeft en dus financieel niet in orde is, is het haar licentie kwijt." (WAE)