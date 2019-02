Stad informeert over heraanleg Pastoriestraat en Berlarij Kristof De Cnodder

13 februari 2019

Het stadsbestuur van Lier organiseert binnenkort twee informatievergaderingen over de heraanleg van twee straten. Op 19 februari wordt het voorontwerp voor de nieuwe Pastoriestraat uit de doeken gedaan, een dag later worden de plannen voor de nieuwe Berlarij toegelicht.

Bij de start van de legislatuur kondigde het Lierse schepencollege aan dat men gespreid over zes jaar maar liefst 22 miljoen gaat investeren in de heraanleg van straten, fiets- en voetpaden. Zowel de Pastoriestraat als de Berlarij staan binnen afzienbare tijd op de planning. Beide straten krijgen een nieuwe riolering en wegdek. Studiebureau S. Bilt maakte intussen een voorontwerp en dat zal weldra ook aan de buurtbewoners worden gepresenteerd.

De infovergadering over de Pastoriestraat staat op dinsdag 19 februari op het programma, in zal d’Open Poort (Berlaarsesteenweg 17). De plannen voor de Berlarij zullen op woensdag 20 februari worden besproken in cultureel centrum Vredeberg (Vredebergstraat 12). De uitleg begint telkens om 19 uur.