Stad in de bres voor bijen 23 mei 2018

Het schepencollege heeft het bijenactieplan goedgekeurd. Dat plan moet ervoor zorgen dat Lier in de toekomst bijvriendelijker ingericht kan worden zodat de bijenpopulaties floreren. De laatste jaren gaan populaties van vlinders en bijen immers aan een sneltempo achteruit. De achteruitgang van biotopen, de versnippering van de natuur, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het dalend aantal actieve imkers en nestgelegenheden en de daling van het stuifmeel- en nectaraanbod zijn daar de oorzaak van. "Om honing- en wilde bijen van voedsel te voorzien werden krokus-bloembollen aangeplant op de Pallieterdriehoek, begraafpark Mechelsesteenweg, Liersebaan en Aarschotsesteenweg. In het najaar volgt ook nog de aanplanting van krokus-bloembollen in het kader van de herinrichting van het pleintje aan de kapel in de Schoolstraat. Krokussen zijn immers goede leveranciers van nectar en stuifmeel voor bijen", legt schepen Lucien Herijgers uit. (WAE)