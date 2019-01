Stad huldigt gepensioneerde medewerkers Kristof De Cnodder

12 januari 2019

11u53 0

Nadat de stad Lier al een nieuwjaarsreceptie hield voor de bevolking volgde er ook nog een aparte receptie voor het personeel van stad en OCMW. In totaal werken er zo’n zeshonderd mensen bij de verschillende stadsdiensten en dus was cultureel centrum De Mol aardig vol gelopen voor het nieuwjaarfeestje.

Een bijzonder moment was de huldiging van de medewerkers die in het voorbije jaar met pensioen gingen. Naar goede gewoonte werden de nieuwgepensioneerden in de bloemetjes gezet door burgemeester Frank Boogaerts, schepen van Personeel Rik Pets en algemeen directeur Katleen Janssens. Na de huldiging volgde een walking dinner en achteraf kon er ook worden gedanst.