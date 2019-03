Stad hield wake voor slachtoffers Christchurch en Utrecht Kristof De Cnodder

21 maart 2019

19u40 0

Het stadsbestuur van Lier hield vanavond een stille wake, ter nagedachtenis van de slachtoffers die onlangs vielen tijdens een aanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch en bij een schietpartij in het Nederlandse Utrecht. Tegelijk zette men zo de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie extra in de verf.

“We wensen onze afkeuring, onze afschuw uit te drukken tegen dwaze, verwerpelijke daden van zinloos geweld”, sprak burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) tijdens een korte plechtigheid op de Dungelhoeffsite. “Respect voor mekaars mening. Aanvaarden van mekaars verschillen. Geen discriminatie, geen onverdraagzaamheid, geen onderscheid op basis van geslacht, ras, geaardheid of godsdienst: dat is de basis van harmonieus samenleven.” Aansluitend werden er enkele momenten van stilte ingelast.