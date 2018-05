Stad gaat fleurig de zomer in 18 mei 2018

02u39 0 Lier De lente is volop in het land en dat viert de stad Lier met een toepasselijk initiatief: de gemeente pakt uit met een fleurige bloemenactie.

"In totaal werden 132 balkonbakken aan bruggen en stadsgebouwen gehangen. Verder pakken we uit met136 halve hangkorven, 42 grote bloempotten en 6 bloementorens. De bebloeming en het onderhoud kosten de stad 39.582 euro, inclusief BTW", zegt schepen Bert Wollants.





Bloemenpiramides

Op de Grote Markt staan zeven grote potten gevuld met hortensia's en in de winter komen er groene heesters (soorten Skimmia). Daarnaast zijn ook de zes bloemenpiramides met gele cassiaplantjes terug. Verder zijn er hangkorven en grote bloempotten in de Dorpsstraat, op het Koningsplein en in de Schoolstraat in Koningshooikt. De bruggen aan de invalswegen van het stadscentrum zijn gekleurd met bloembakken en in een vijftiental straten in het centrum zorgen bloempotten en hangkorven voor kleur. De stad koos voor rode en witte geraniums, rode begonia's, ijzerhard in wit en rood, witte tandzaad en afhangende bladplant hondsdraf. Je kan een foto delen van je bloemenbak of tuin op Instagram met de caption #instadlier! (WAE)