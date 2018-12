Sporthal De Komeet wordt één groot springkasteel Kristof De Cnodder

10 december 2018

15u39 0

Sporthal De Komeet in Lier vormt op donderdag 27 december (tussen 13 en 17 uur) het decor van de eerste Mega Indoor Kerstjump. Kinderen tussen drie en twaalf jaar kunnen zich dan volop uitleven op een resem springkastelen. De stad Lier neemt de organisatie op zich.

“Er is al jarenlang bijzonder veel te doen in Lier tijdens de feestdagen, alleen stelden we vast dat de allerkleinsten minder aan bod kwamen. Daar spelen we nu met onze Kerstjump op in”, vertelt Liers schepen van Evenementen Rik Verwaest (N-VA). “In de zomer organiseren we al enkele jaren een springkastelendag aan jeugdcentrum Moevement. Nu komt daar dus een indoorversie van. We gaan er van uit dat dit even veel succes zal hebben.”

De grote zaal van stedelijke sporthal De Komeet wordt op 27 december voorbehouden voor de springers uit de lagere school, in de kleine zaal kunnen de kleuters ongestoord hun ding doen. “Blikvanger in de grote zaal wordt Airland, een heel uitdagend springtoestel met een oppervlakte van 750 vierkante meter”, verklapt Nick Van den Broeck van springkastelenverhuurder Jumperke uit Berlaar. Animatoren van de Lierse speelpleinwerking zullen de boel extra leuk proberen te maken.

Kaarten voor de Mega Indoor Kerstjump kosten vijf euro (inclusief hapje en drankje) en zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen. Wie een Uitpas met kansentarief heeft, mag voor één euro binnen. De tickets kunnen worden gekocht in De Komeet of in ’t Moevement of via www.moevement.be. Ook kinderen van buiten Lier zijn welkom, maar om praktische redenen zullen er maximaal vijfhonderd deelnemers worden toegelaten.