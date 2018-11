Spelers Lierse helpen kinderen in strijd tegen obesitas Kristof De Cnodder

14 november 2018

17u14 0 Lier De werkgroep ‘Fit4Life’ – die binnen het Lierse Heilig Hart Ziekenhuis kinderen met obesitas in beweging wil zetten – kreeg vanmiddag speciaal bezoek. De profvoetballers van Lierse Kempenzonen kwamen langs om de jongeren aan te moedigen bij hun oefeningen.

‘Fit4Life’ is een programma dat zes jaar geleden op poten werd gezet binnen het Heilig Hartziekenhuis. Kinderarts Désirée van Doorn was en is één van de drijvende krachten achter het project dat intussen al een zestigtal kinderen hielp bij hun gewichtsproblemen. “Bedoeling is kinderen met obesitas een gezondere levensstijl bijbrengen”, zegt dokter Van Doorn. “Enerzijds door ouders te sensibiliseren over de eetgewoontes binnen het gezin en anderzijds door de kinderen zelf in beweging te krijgen.”

Zo staat er elke woensdagnamiddag een sportsessie op het programma in het ziekenhuis zelf en in het sporthalletje van het aanpalende Sint-Aloysiusinstituut. Deze keer kwam de A-kern van Lierse Kempenzonen mee sporten. De voetballers hadden – onder aanvoering van kapitein Thomas Wils en routiniers Yoni Buyens en Simon Vermeiren - enkele beweegspelletjes uitgedokterd. De spelers zelf deden trouwens ook mee en het plezier spatte er van af.

“Toen we onze kinderen onlangs vertelden dat de voetballers van Lierse op bezoek kwamen, bracht dat veel enthousiasme teweeg”, vertelt dokter Van Doorn nog. “Zulke kleine dingen motiveren de kinderen extra en dat is natuurlijk mooi.”

Eén van de kinderen die momenteel in het ‘Fit4Life’ programma zitten is de 13-jarige Lennert Wuyts. Hij kende verschillende van de spelers al, want Lennert is tijdens de thuiswedstrijden ballenraper bij Lierse. “Het is superleuk dat die mannen speciaal naar hier komen om ons te steunen”, aldus Lennert. “Dit geeft ons alleen maar meer moed.” Na afloop van de trainingssessie kregen de zowat vijftien aanwezige kinderen nog een cadeau uit handen van Liersevoorzitter Luc Van Thillo: een gezonde snack en een ticket voor een match op het Lisp. Lierse benadrukt dat men zich wil blijven inzetten voor sociale projecten in de omgeving.