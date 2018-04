Speelkaart maakt kinderen wegwijs 28 april 2018

02u42 0

De stad pakt uit met de 'Lierse speelkaart'. Ouders en kinderen die op zoek zijn naar leuke speelplekken in hun buurt, of jeugdverenigingen die in het bos willen ravotten, krijgen aan de hand van een kaart een overzicht van alle wijkspeelpleintjes, groene vlaktes, openbare sportterreintjes en speelbossen. "We hebben verschillende nieuwe speelpleinen en willen dat ouders en kinderen inzicht krijgen waar die liggen. Via de papieren speelkaart kan je die ontdekken. Begin mei krijgen alle kinderen op school de Lierse speelkaart waar ze ook op kunnen tekenen", zegt schepen Rik Verwaest. Je kan het plannetje ook downloaden op www.moevement.be, onder de rubriek 'Ik ben ouder' of bij de 'Nieuwsberichten'. (WAE)