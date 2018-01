Sp.a gaat solo en kiest Callaerts als kopman 19 januari 2018

Voor het eerst sinds achttien jaar komt sp.a alleen op bij de gemeenteraadsverkiezingen in Lier en Koningshooikt. Als lijsttrekker hebbende socialisten gekozen voor voormalig schepen Freddy Callaerts, een vertrouwd gezicht in de gemeenteraad en de Lierse stad. In een vorig leven vormde sp.a Lier een kartel met 'Lier Leeft' en daarna een kartel met Groen.





Freddy zetelt reeds sinds 2000 in de Lierse gemeenteraad. Tijdens de vorige legislatuur was hij schepen van Sport, Jeugd, Wonen en Gelijke Kansen. "We kiezen voor ervaring en standvastigheid. Freddy heeft de nodige expertise en ondersteunt onze jonge groep met zijn kennis", zegt voorzitter Philippe Iglesias. "Ik ben deze uitdaging aangegaan omdat ik geloof dat de burgers van Lier en Koningshooikt een ander beleid verdienen. Een beleid met een duidelijke visie waarbij de burger centraal staat", besluit Freddy Callaerts. (WAE)