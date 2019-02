Soroptimisten schenken drieduizend euro aan Borstkliniek UZA Kristof De Cnodder

15 februari 2019

Serviceclub Soroptimisten Lier overhandigde donderdagavond een cheque van maar liefst drieduizend euro aan de Borstkliniek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Het gaat om de opbrengst van een aperitiefconcert dat onlangs werd georganiseerd in de Lierse Jezuïetenkerk.

“De vrijwillige inzet van onze leden maakte het concert tot een groot succes”, glundert voorzitster Veronique Decat van de Soroptimisten. Overigens heeft de vzw al plannen voor een nieuw benefietevenement. Op vrijdag 15 maart brengt komiek Arnout Van den Bossche zijn show ‘Burn out voor Beginners’ in zaal Vredeberg. Het optreden begint om 20 uur. De opbrengst gaat naar een weeshuis in Haïti.