Sneeuw zorgt voor sprookjesachtig decor 03 maart 2018

Ze moesten er lang op wachten, maar uiteindelijk konden ook de Mechelaars genieten van een wit winterlandschap dankzij het dun laagje sneeuw - net genoeg om te sleeën - dat in de late namiddag viel. Het maakte de wegen net ietsje minder glad, want regen had enkele uren tevoren straten en stoepen omgevormd tot glijbanen. De strooidiensten deden alles om de wegen vrij te maken - in Mechelen alleen waren er veertig mensen permanent zout aan het strooien.





In Lier toverde de sneeuw de Zimmertoren, het stadspark en de Nete om tot een sprookjesachtig en poëtisch decor.





(WVK/WAE)