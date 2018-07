Smedersgilde organiseert groots herdenkingsfeest voor Louis Van Boeckel 09 juli 2018

In 2019 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat de beroemde Lierse kunstsmid Louis Van Boeckel overleed (1857-1944). De Koninklijke Ambachtelijke Smedersgilde van België wil een passende herdenking organiseren voor de wereldvermaarde Lierse kunstsmid. Ze organiseerden zaterdag hun eerste vergadering in de Van Boeckelzaal in het Timmermans-Opsomermuseum om een comité op te richten.





Gewaardeerd

De kleinzoon van kunstsmid Van Boeckel, die ook Louis heet, was aanwezig op de vergadering.





"Hij was niet alleen mijn grootvader maar ook mijn peter. Ik heb nooit niet anders gezien dan dat hij in zijn smidse stond te smeden. Ik was toen nog maar een jaar of acht en besefte niet met wat hij allemaal bezig was. Hij creëerde machtige kunstwerken die in heel de wereld gegeerd werden en werd gedecoreerd door koningen."





Edel ambacht

"Op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1900 behaalde hij van 378 deelnemers de hoogste onderscheiding voor kunstsmeden uit de hele wereld. Maar van protocol en huldigingen hield hij niet", zegt kleinzoon Louis Van Boeckel, die het bijzonder fijn vindt dat zijn grootvader herdacht wordt.





"Wij trachten dit edel ambacht in stand te houden en willen voor Louis Van Boeckel op 7 juli 2019 een grootse herdenking organiseren", zeggen voorzitter Jan van de Vliet en de gildeleden van de Ambachtelijke Smedersgilde. (WAE)