Smedersgilde eert Louis Van Boeckel met smeedevenement Kristof De Cnodder

17 januari 2019

In 2019 is het exact 75 jaar geleden dat de bekende kunstsmid Lodewijk ‘Louis’ Van Boeckel overleed en dat wil men in zijn thuisstad Lier niet onopgemerkt laten voorbij gaan. De Ambachtelijke Smedersgilde van België organiseert van 31 mei tot en met 3 juni in het Hof Van Santhoven een smeedevenement om Van Boeckel te eren.

Heel het weekend zullen er verschillende smeedstanden staan opgesteld. Verder is er een tentoonstelling waar werken van Louis Van Boeckel en van de Smedersgilde zullen worden uitgestald. Kinderen krijgen dan weer de kans om via workshops van het smeedambacht te proeven. Ten slotte worden er ter plaatse herdenkingsplaatjes geslagen met een afbeelding van Van Boeckel. De prijs voor deze plaatjes varieert van twintig tot dertig euro. Het smeedevenement zelf is gratis te bezoeken. Dat kan gedurende drie dagen tussen 9.30 en 18 uur.