smART to SiNG zingt voor het goede doel Kristof De Cnodder

11 december 2018

De Jezuïetenkerk in Lier is nu zaterdag het decor van een benefietconcert. Het pop-upkoor van de vzw smART to SiNG gaat er zingen ten voordele van de Foundation Jana De Koker. Die organisatie probeert het leven van kinderen die in het ziekenhuis liggen aangenamer te maken.

smART to SiNG is een organisatie die op verschillende plaatsen in Vlaanderen mensen samen brengt om muziek te maken. Er wordt steevast met wisselende groepen naar één concert toegewerkt. Ook in Lier, Heist en omstreken zetten smART to SiNG in het verleden al enkele activiteiten op poten. Nu volgt er dus een kerstconcert voor het goede doel.

“Vier jaar geleden deden we in Lier al eens iets gelijkaardigs. Toen zat de Jezuïetenkerk vol, goed voor zo’n vierhonderd toeschouwers. Uiteraard hopen we nu op een even groot succes”, zegt Betty Peeters van smART to SiNG. “De voorbije weken hebben we met ons gelegenheidskoor al keihard geoefend onder leiding van onze dirigentes Nathalie De Coen en Krista De Kinder. Zaterdag zullen er ongeveer 65 mensen op het podium staan.”

Het benefietconcert start om 20.30 uur. Tickets kosten 15 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen onder de twaalf jaar. Meer info via de facebookpagina van smART to SiNG.