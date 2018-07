Smalle Antwerpsestraat afgesloten 27 juli 2018

De Antwerpsestraat wordt vandaag en morgen afgsloten voor verkeer. Vrijdag wordt vanaf 9 uur de smalle Antwerpsestraat afgesloten aan het kruispunt met de Kartuizersvest voor het herstellen van putdeksels. De straat zal afgesloten blijven tot na de markt op zaterdag 28 juli tot 15 uur. Die dag is het dus niet mogelijk om in de smalle Antwerpsestraat te leveren komende vanuit richting Kartuizersvest. Op vrijdag 27 juli is het de ganse dag mogelijk om te leveren via de Antwerpsestraat en weg te rijden langs de Grote Markt. (WAE)