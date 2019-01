Slechts één bezwaar tegen nieuwe bouwaanvraag La Rocca site Kristof De Cnodder

30 januari 2019

14u40 0

Het openbaar onderzoek omtrent de nieuwe invulling van de La Rocca site aan de Antwerpsesteenweg heeft slechts één bezwaarschrift opgeleverd. Eigenaar Wim Van Ouytsel heeft plannen om de legendarische dancing te slopen en in de plaats twee baanwinkels met daarboven twee evenementenzalen te bouwen. Binnenkort buigt het Lierse schepencollege zich opnieuw over het dossier.

Een eerdere bouwaanvraag werd begin vorig jaar afgewezen door stad en provincie. Er waren toen onder andere opmerkingen over de te smalle aanrijroute voor de hulpdiensten en het gebrek aan parkeerplaatsen. Daarop kwam een aangepaste aanvraag, die rekening hield met deze opmerkingen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat vorige week afliep, tekende slechts één iemand bezwaar aan. De originele aanvraag kreeg destijds meer weerstand: toen dienden tien mensen een bezwaarschriften in. Of de herwerkte plannen nu wél groen licht krijgen zal in principe over enkele weken duidelijk worden.