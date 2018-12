Slachtoffer van vechtpartij vraagt schadevergoeding van 2.500 euro TVDZM

14 december 2018

10u15 0 Lier Een jongeman uit Lier heeft zich burgerlijke partij gesteld tegen Yannick H. (28). De twintiger moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen. Het parket vorderde een opschorting, de verdediging ging voor de vrijspraak.

De vechtpartij ontstond twee jaar geleden op een fuif van een jeugdbeweging. De aanleiding was een discussie over een al dan niet bewuste aanrijding met de fiets. Omstreeks 4.15 uur liep de discussie volledig uit de hand en moesten de hulpdiensten ingrijpen omdat een man, na een achterwaartse val als gevolg van een slag, een schedeltrauma had opgelopen. Via een getuige kon de politie een verdachte identificeren. Het ging om de 28-jarige. Hij werd verhoord en gaf meteen toe dat hij één slag had uitgedeeld. “Maar alleen omdat het slachtoffer me hiervoor ook al twee keer had proberen te slaan”, verklaarde de twintiger. Volgens de verdediging speelde onder meer ook de dronkenschap van het slachtoffer een rol in de val. Zij gingen voor de vrijspraak. “Hier is duidelijk sprake van uitlokking”, aldus de raadsman van de 28-jarige. “Als je na twee slagen gaat terugslaan, is er duidelijk sprake van zelfverdediging.” Het openbaar ministerie was het daar niet mee eens. Zij vonden de feiten voldoende bewezen maar vroeg een opschorting van straf. Het slachtoffer tot slot stelde zich tot slot burgerlijke partij. Zijn raadsman Frédéric Thiebaut kwam een schadenota indienen van 2.500 euro provisioneel. Rechter Theo Byl velt op 17 januari een vonnis.