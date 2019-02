Skatepark tegen de zomer in nieuw kleedje Kristof De Cnodder

27 februari 2019

Het stadsbestuur van Lier maakt 100 000 euro vrij voor de volledige heraanleg van het skatepark nabij jeugdcentrum Moevement. Er werd intussen ook een aannemer aangesteld die de nodige werken zal uitvoeren.

Begin vorig jaar werd de middenramp van het skatepark al vervangen. Bedoeling is om dit voorjaar de rest van de infrastructuur aan te pakken, zodat skaters zich in de zomermaanden volop zullen kunnen uitleven op hun nieuwe ‘speeltjes’. In overleg met enkele gebruikers zullen de plannen in de komende weken concreet worden uitgewerkt en verfijnd. Naast een vernieuwing is er ook een vergroting van het skatepark voorzien.