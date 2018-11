Sionsbrug blikvanger tijdens Natuurloop Kristof De Cnodder

19 november 2018

Nu zaterdag gaat in Lier het zestiende Natuurloopcriterium van AC Lyra van start. De nieuwe Sionsbrug wordt voor het eerst opgenomen in het parcours.

Het Natuurloopcriterium van AC Lyra is intussen een klassieker in de lokale atletiekwereld. De organisatie beseft dat af en toe vernieuwen geen kwaad kan en tekende daarom nu een gewijzigd parcours uit. Blikvanger wordt de Sionsbrug, die pas begin dit jaar werd geïnstalleerd. Er werden omlopen van 5 en 10 kilometer en 10 mijl voorzien en telkens werd de nieuwe voetgangersbrug daarin opgenomen. Ook de vernieuwde Sionsvest maakt deel uit van het parcours, dat zich verder voor een groot stuk langs de Nete bevindt. Vertrek en aankomst is zoals steeds op de atletiekpiste aan de Aarschotsesteenweg. Onderweg zijn verschillende bevoorradingspunten met water er sportdrank.

De start van de 10 kilometer wordt zaterdag gegeven om 13.30 uur, die van de vijf kilometer om 13.40 uur en die van de tien mijl om 13.50 uur. Er kan op voorhand worden ingeschreven via de website www.natuurlopenvanlier.be (kostprijs 5 euro) en ter plaatse tot 13 uur (kostprijs 7 euro). Ook op 15 december, 26 januari, 16 februari en 30 maart staan er nog loopevenementen op het programma in het kader van het Natuurloopcriterium.