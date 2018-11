Sint lokt meer volk dan vorig jaar Kristof De Cnodder

17 november 2018

De doortocht van Sinterklaas in Lier bracht vanmiddag een massa volk op de been. Volgens ruwe schattingen kwamen zo’n 2 500 kinderen en hun ouders de Sint verwelkomen.

“In totaal deelden Sinterklaas en zijn Pieten 900 verrassingspakketten uit”, zegt Liers schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA). “Verder kwamen ook ongeveer 500 kinderen de Sint een tekening afgeven. Er was sowieso meer volk dan vorig jaar. Dat kwam enerzijds omdat het nu beter weer was, maar anderzijds ook omdat de Sint de kinderen ontving in het stadhuis, in plaats van in het KTA. Die nieuwe locatie viel duidelijk in de smaak.”

Overigens had de stad Lier vlakbij het stadhuis een bijzondere ‘parkeerplaats’ ingericht voor het paard van de goedheiligman. Speciaal voor de gelegenheid werd een paard op de grond gekalkt.