Sint-Gummaruscollege klaar om zwaluwen te ontvangen Kristof De Cnodder

22 maart 2019

De stichting Natuurpunt bevestigde vandaag twintig nestkasten voor gierzwaluwen aan de gevels van het Lierse Sint-Gummaruscollege. In de stad was er nood aan extra broedplaatsen voor deze vogelsoort en op deze manier komt men daaraan tegemoet.

Vijf jaar geleden werd de oude Sionskazerne in Lier afgebroken. De vervallen gebouwen boden destijds plaats aan een gierzwaluwenkolonie en die raakte na de sloop dus ontheemd. Om dat te compenseren kocht de stad Lier – die de opdrachtgever was voor de afbraak – vijftig nestkasten op maat van de gierzwaluw aan. Nadat eerder twintig nestkasten werden opgehangen aan de OCMW-gebouwen en de stedelijke kunstacademie, volgden nu twintig bijkomende kasten aan het Sint-Gummaruscollege. De resterende tien exemplaren worden later dit jaar aan het Atheneum (campus Louis Zimmer) gemonteerd.

“Scholen zijn vaak ideaal om de nestkasten aan te bevestigen”, vertelt Gerald Driessens van Natuurpunt. “Het zijn meestal hoge gebouwen die de gierzwaluwen een ruime aanvliegroute bieden. Dat is perfect voor de vogels.”

“Toen ons werd gevraagd of we wilden meewerken, hebben we daar positief op geantwoord”, pikt Jo Cuypers van het Sint-Gummaruscollege in. “We willen onze leerlingen een bepaald milieubewustzijn meegeven en dit kadert daar perfect in.” En nu maar wachten tot de eerste zwaluwen komen broeden…