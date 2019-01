Sint-Aloysiustinstituut zet ondernemer voor de klas Kristof De Cnodder

17 januari 2019

De leerlingen uit de derde graad Chemie van het Lierse Sint-Aloysiusinstituut kregen vanmiddag bezoek uit de bedrijfswereld. Herman Missine van de firma Cypress Diagnostics kwam vertellen over de uitdagingen die met ondernemen gepaard gaan. Cypress is gevestigd in Hulshout en levert materiaal en testkits aan klinische laboratoria.

“Dit bezoek kaderde in het onderwijsproject ‘Ondernemers voor de Klas’ van de vzw Vlajo”, vertelt chemieleerkacht Emiel Geerts. Vlajo staat voor Vlaamse Jonge Ondernemingen. “Met onze school doen we al voor de vierde keer mee. We stellen vast dat de leerlingen het telkens erg boeiend vinden als iemand zijn ervaringen als ondernemer komt delen. Dat was deze keer niet anders. We merken dat de ondernemingszin bij onze scholieren op deze manier wordt geprikkeld. Ook de leerkrachten steken telkens iets op van deze sessies. De interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs is dus voor alle betrokkenen interessant.”