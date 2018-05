Senthout wordt enkelrichting 29 mei 2018

Het schepencollege heeft in samenspraak met de gemeente Duffel beslist om in Senthout éénrichtingsverkeer in te voeren voor verkeer vanuit de Meertsveldstraat in de richting van de Mechelsesteenweg. "Op vraag van de bewoners van Senthout werkte de stad Lier samen met de gemeente Duffel een oplossing uit voor de verkeersoverlast in de straat", legt schepen Bert Wollants uit. Bewoners maakten echter de opmerking dat er ondertussen een nieuwe stroom aan sluipverkeer via de Bremstraat in Lier en de Verbindingstraat in Duffel is ontstaan. "Ook dit wordt samen met de stad Lier bekeken", zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts. De werken in Senthout zijn ondertussen bijna beëindigd. De straat kreeg nieuwe, gescheiden riolering en nieuw asfalt. Begin juni zal de straat officieel geopend worden. (WAE)