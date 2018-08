Senioren vieren Lisp Kermis met show en muziek 25 augustus 2018

Een honderdtal senioren hebben gisteren Lisp Kermis gevierd in de reuzegrote tent met de nieuwe show Boeing Boeing van Papa Chico. Piloot Chico nam iedereen mee op de boeing alsook het 'airhostess ballet van The Stardancers. "Onze kermis is goed ingezet, we hadden 300 bingospelers en gisterenavond zorgden Elke Taelman, Ronny Lee en Pino Baresi voor een prachtige avond. Zaterdagnamiddag wordt onze grote kaartwedstrijd gespeeld en 's avonds swingen we met het groot showorkest en Silvy De Bie. Zondag pakken we uit met onze traditionele rommelmarkt met 400 standhouders op de Lispersteenweg", vertellen organisatoren Luc Peeters en Rik Pets. Lisp Kermis wordt zondag afgesloten met Fair Play en 'de Kreunaars'. Als tribute groep brengen ze alle hits van de Kreuners. Bart Kaëll brengt de apotheose. (WAE)