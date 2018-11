Schrijf mee met Amnesty Kristof De Cnodder

28 november 2018

Amnesty International organiseert nu zaterdag een grote Schrijfmarathon en ook in Lier kan je daaraan deelnemen.

Tussen 10 en 18 uur kan je mee brieven schrijven in het Buyldragershuys, op het Felix Timmermansplein. Via deze jaarlijkse briefschrijfactie wil Amnesty mensen in nood een hart onder de riem steken. Meer concreet wordt er gefocust op negen vrouwen die wereldwijd onder vuur liggen omdat ze opkomen voor anderen. Amnesty gaat er prat op dat de vorige Schrijfmarathons wel degelijk iets teweeg brachten en roept zo veel mogelijk mensen op om nu nog eens in de pen te kruipen.