Schoolproject PLUS helpt 69 jongeren aan diploma 14 maart 2018

Vier jaar na de start van het jongerenproject PLUS, blijft het hoge ogen gooien. Momenteel worden 69 leerlingen tussen 12 en 18 begeleid opdat ze niet vroegtijdig hun school zouden verlaten.





PLUS is kort voor Preventie Lierse Uitval en Schoolondersteuning. Via dat jongerenproject, gevestigd in de Ouderijstraat, krijgen leerlingen extra begeleiding opdat ze hun school niet vroegtijdig zouden verlaten. "De afgelopen vier jaar hebben wij een driehonderdtal jongeren begeleid. Vorig jaar volgden 86 jongeren ons traject, we begeleidden 20 klassen van verschillende scholen en ondersteunden de leerkrachten. Hierdoor behaalden 50% jongeren wel hun attest van het secundair", vertellen Alex Pirotte, Babs Goethals, Ben Belmans, Katrin Goovaerts en Mie Schippers van het PLUS-team. "Dit lovenswaardig project beantwoordt dus duidelijk aan de nood. Momenteel worden 69 leerlingen begeleid. In de voormiddag volgen ze les, in de namiddag ateliers", legt Babs Goethals uit. Gisteren toonden de leerlingen hun kunstwerkjes uit de ateliers. Ze gingen aan de slag met een figuurzaag met wasco-art en ander creatief materiaal. Bezoekers kregen een badge of sleutelhanger die de leerlingen zelf maakten en ze bakten zelfs lekkere koekjes. (WAE)