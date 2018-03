Schoolbond brengt 'De vrouw in het zwart' 02 maart 2018

Schoolbondtheater brengt vanavond 'De vrouw in het zwart' in première. De thriller is van auteur Stephen Mallarat naar de roman van Susan Hill. De regie is in handen van Herman Boets. Het toneelstuk draait rond een notaris op leeftijd die geobsedeerd geraakt door het idee dat hij en zijn familie vervloekt zijn door een spookachtige vrouw in het zwart. Het gaat om een bloedstollende theatervertelling die gebracht wordt door Dimitri De Raedt, Kris Van den Branden, Lia Alaers en Luna Vanhaecke. Er wordt nog gespeeld op 3, 9, 10, 16 en 17 maart om 20 uur. Zondag 11 maart om 15 uur. Tickets 11 euro, reserveren www.schoolbond.be of 03/489.39.39. (WAE)