Scholier steelt geld van lesproject TVDZM

01 februari 2019

Een jongeman uit Lier stond vanmorgen voor de rechter in Mechelen. Hij moest zich verantwoorden voor een diefstal op school. De feiten dateren uit de Paasvakantie. In 2007 kwam de diefstal aan het licht. Er werd zo’n 2.200 euro voor een lesproject gestolen. Een tijdje na de diefstal kon de school twee jongeren identificeren waaronder beklaagde. “De jongeman beloofde de schade te vergoeden maar dat gebeurde niet waardoor hij werd gedagvaard”, verklaarde het openbaar ministerie op zitting. Intussen zou de schade wel al vergoed zijn. “Het was stommiteit”, zei de jongeman op zitting. Hij vroeg om zijn strafregister blanco te kunnen houden. Iets waar het openbaar ministerie mee akkoord was. Het vorderde een opschorting van straf. Op 25 februari velt rechter Yves Hendrickx een vonnis.