Schoenenverkoper is nu officieel een held Kristof De Cnodder

26 november 2018

22u03 0

Lierenaar Christoff De Winter werd vanavond in het Lierse stadskantoor gehuldigd voor een heldendaad die hij eind vorige maand verrichtte. De Winter, die een schoenwinkel uitbaat op de Grote Markt, haalde in Boechout een man uit een wagen die vast zat op de spoorweg. Luttele seconden na de reddingsactie knalde een aanstormende trein op de auto in kwestie.

Uit handen van burgemeester Frank Bogaerts (N-VA) kreeg De Winter nu een oorkonde met als opschrift ‘Je bent een held’. Zelf ziet de man dat echter niet zo. “Ik voel me geen held”, aldus de bescheiden reddende engel. “Ik ben blij dat ik het heb gedaan en dat er niemand gewond raakte, maar ben er niet speciaal trots op. Ik was ook niet echt bezig met het gevaar of zo. Eigenlijk was ik niet meer dan een toevallige passant die gewoon zijn burgerplicht deed. De bestuurder van die auto was in shock, dus iemand moest hem wel helpen.”