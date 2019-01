Schepenen Wollants en Verwaest gaan voor zitje in parlement Kristof De Cnodder

19 januari 2019

11u33 0

N-VA Lier heeft bij de federale en Vlaamse verkiezingen van 26 mei aanstaande twee ijzers in het vuur. Schepen Bert Wollants zal zijn plaatsje in het federale parlement proberen te behouden en schepen Rik Verwaest gaat voor een zetel in het Vlaamse parlement.

Het nationale kiescollege van de N-VA kende Bert Wollants de interessante derde plaats toe op de Antwerpse kamerlijst. Wollants wordt intern geprezen voor zijn uitstekende dossierkennis. Vanop plaats drie maakt hij een grote kans om herkozen te geraken.

Op het Vlaamse niveau wordt er een ‘strijdplaats’ gereserveerd voor Rik Verwaest, die over drie jaar Frank Boogaerts opvolgt als burgemeester. Als prille twintiger was Verwaest al eens kandidaat-opvolger bij de Vlaamse verkiezingen, maar dit wordt eigenlijk zijn echte debuut op een hoger niveau dan het gemeentelijke. “De vraag om mee te mogen doen aan de Vlaamse verkiezingen kwam niet van mezelf, maar ik ben vereerd dat men aan mij heeft gedacht”, zegt Verwaest, die bij de recente gemeenteraadsverkiezingen 2 065 stemmen behaalde. Niemand in Lier deed beter.