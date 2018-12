Schepencollege blijft quasi ongewijzigd Enkel Annemie Goris nieuwe naam Kristof De Cnodder

05 december 2018

15u33 0

Het nieuwe schepencollege van Lier werd zopas voorgesteld en wat blijkt: de samenstelling verschilt amper van het huidige college. Enkel Anja De Wit en Lucien Herijgers (beiden N-VA) vallen af, terwijl Annemie Goris namens N-VA er bij komt.

Dat N-VA en Open VLD hun bestaande coalitie zouden verder zetten was al langer geweten. Dat burgemeester Frank Bogaerts (N-VA) zichzelf opvolgt en zich na drie jaar laat vervangen door partijgenoot Rik Verwaest ook. Verwaest begint aan de nieuwe legislatuur als schepen (dat is hij nu ook al) en verder blijven Rik Pets (N-VA), Bert Wollants (N-VA) en de liberalen Marleen Vanderpoorten, Walter Grootaers en Ivo Andries op post.

“Onze partijen zijn versterkt uit de verkiezingen gekomen en dus is het logisch dat we kiezen voor continuïteit”, klinkt het binnen de meerderheid. De meeste schepenen behouden ook in grote lijnen hun bevoegdheden. Enkel huidig OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten krijgt een aanzienlijk verschillend takenpakket. Vanderpoorten erft onder andere Patrimonium van Anja De Wit (die stopt met de politiek) en krijgt de gloednieuwe posten Wijkwerking en Participatie.

Enige nieuwkomer in het schepencollege is huidig gemeenteraadslid Annemie Goris. Zij krijgt Sociale Zaken, Welzijn, Gezin, Kinderopvang, Senioren, Integratie en Gehandicaptenbeleid onder haar vleugels. Nadat Rik Verwaest burgemeester wordt, komt er wel nog een nieuwkomer bij in het college: Ilse Lambrechts. Zij mag eerst drie jaar roderen als raadslid. Voorts zal er dus één schepen minder zijn. Lucien Herijgers valt af, maar mag zich de komende zes jaar wel voorzitter van de gemeenteraad noemen.

De nieuwe beleidsploeg lichtte ook een tipje van de sluier omtrent de toekomstplannen. Men wil onder andere streven naar een klimaatneutrale stadsorganisatie, grote projectontwikkelaars mee laten betalen voor de aanleg van zaken als openbaar groen, de belasting op leegstaande winkelpanden verhogen, meer investeren in beveiligingscamera’s, werk maken van de renovatie van de Sint-Gummaruskerk en het begijnhof en inzetten op een grotere burgerparticipatie. Verder beloofde het stadsbestuur dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing en personenbelasting de komende zes jaar niet zullen worden verhoogd. In de loop van januari hoopt men met een gedetailleerd bestuursakkoord naar buiten te komen.