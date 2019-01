Schepencollege aanvaardt bod van één miljoen voor oud stadskantoor Kristof De Cnodder

23 januari 2019

09u04 0

Het schepencollege van Lier heeft een bod van één miljoen euro aanvaard voor de voormalige stadskantoren op de Grote Markt. Als de gemeenteraad die beslissing volgende week bekrachtigt - in principe een formaliteit - gaan de gebouwen over in handen van een plaatselijk ondernemerskoppel.

Sinds de Lierse stadsdiensten eind 2013 hun intrek namen in de Dungelhoeffsite had de stad de oude kantoorgebouwen in het centrum niet meer nodig. ’t Schaekberd en In de Roode Flesch – zoals de vijftiende-eeuwse panden heten – werden te koop aangeboden.

Een Liers echtpaar bood eind november exact één miljoen. Intussen besloot het schepencollege om dat bod te aanvaarden, hoewel een officiële schatter de waarde op 1,2 miljoen had geraamd. Tijdens de openbare verkoopprocedure waren er immers geen andere biedingen binnengelopen. De gemeenteraad wordt aanstaande maandag gevraagd om de deal definitief te bekrachtigen.

Tot zo lang willen de toekomstige kopers liever niet al te veel commentaar geven. “Vooraleer we onze plannen uit de doeken doen, willen we eerst honderd procent zeker zijn dat de deal rond is”, verklaarde het koppel in november. “Hetgeen we in gedachten hebben gaat absoluut een meerwaarde bieden aan de Grote Markt.” Het zou alvast niet de bedoeling zijn om een grote horecazaak te beginnen op de locatie.

Momenteel worden de gebouwen in kwestie gehuurd door Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo. Sowieso gaat Crescendo de lokalen nog tot het einde van dit schooljaar mogen gebruiken.