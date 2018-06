Schepen Ivo Andries tweede op lijst Open Vld 11 juni 2018

Lijsttrekker Marleen Vanderpoorten stelde gisteren de 33 kandidaten voor Open Vld voor. Dat zijn twee plaatsen meer omdat het inwonersaantal van de stad de laatste jaren erg gegroeid is. Op 31 december 2017 telde Lier 35.675 Lierenaars en werd voor het eerst de kaap van 35.000 overschreden. Open Vld wil van vijf naar acht zetels gaan. "In onze top tien is Koningshooikt vertegenwoordigd met drie Hooiktenaars. Sportschepen Ivo Andries staat op de tweede plaats. Thierry Suetens en Chris Verlinden, beiden zelfstandigen, staan respectievelijk op de zesde en tiende plaats", zegt Marleen Vanderpoorten. Het derde zitje wordt ingenomen door Christel Van den Plas, advocaat en voorzitter van de gemeenteraad. Sabine Leyzen neemt het vierde zitje in en ijvert voor een proper openbaar domein. Vijfde plaats is voor Philip De Koninck die Lier wil uitbouwen als cultuurstad. Walter Grootaers, schepen van Stadsontwikkeling, is lijstduwer. (WAE)