Schepen Anja De Wit (N-VA) stapt uit de politiek Kristof De Cnodder

29 november 2018

14u54 0 Lier Opvallend politiek nieuws uit Lier: huidig schepen Anja De Wit (N-VA) zal vanaf 1 januari niet meer zetelen in de Lierse gemeenteraad. De Wit – die in de aflopende legislatuur bevoegd is voor financiën en stadspatrimonium – wil in de toekomst tijd vrij maken voor andere dingen.

“Na de verkiezingen heb ik alles op een rijtje gezet”, aldus De Wit, die op 14 oktober werd herkozen met 385 voorkeursstemmen. “Ik wou terug meer tijd voor andere dingen, zoals mijn gezin, mijn zaak (STS Computers, red.) en de sociale projecten die ik steun. Omdat dit alles alsmaar moeilijker te combineren was met een taak in de politiek verzaak ik aan mijn mandaat. Een moeilijke keuze, maar wel de juiste. Alles wat ik doe, wil ik aan honderd procent doen, anders begin ik er niet aan. Misschien kom ik in 2024 wel opnieuw op, als onze zoon Luca wat ouder is en me minder nodig heeft. Intussen blijf ik achter de schermen de N-VA steunen, als lid van het lokale partijbestuur.”

De Wit blikt tevreden en met trots terug op de voorbije zes jaar in het stadhuis. “Als volslagen nieuwkomer in het schepencollege kreeg ik onder andere de taak om de schuld van de stad te helpen afbouwen. Zonder de belastingen te verhogen zijn we daar aardig in geslaagd. Van 82 miljoen gingen we naar 72 miljoen euro schulden en dat was al een grote vooruitgang. Ik wil ook speciaal de stedelijke dienst financiën bedanken, want daar heeft men uitstekend werk geleverd”, besluit De Wit.