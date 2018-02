Schepen: "Alles wat stuk is in Zimmertoren wordt vervangen" 24 februari 2018

02u26 0 Lier Rik Verwaest, schepen van Erfgoed, Musea en Toerisme (N-VA), zegt dat de stad alles wat rot en stuk is in de Zimmertoren laat vervangen. "Ik moet wel eerst twee rapporten krijgen vooraleer we aan de slag kunnen, eentje van het Zimmertorencomité en van de technische dienst."

Alles komt nu in een stroomversnelling nadat in onze krant vrijdag verscheen dat de Zimmertoren aan het wegrotten is. "Ik kan pas in gang schieten als ik een rapport heb. Ik zal aftoetsen of de herstelling van het houtwerk door onze eigen diensten kan gebeuren, zo niet moeten we externe mensen vragen voor de restauratie van de glas-in-loodramen", zegt schepen Rik Verwaest. Dan is er nog het smeedwerk, de dakkapellen van het Zimmerpaviljoen en andere zaken die verloederd zijn. "Het Zimmertorencomité is tevreden met de positieve aanpak en zal de vroegere verslagen, die blijkbaar verloren zijn gegaan, opnieuw doorsturen naar de verantwoordelijke diensten", zegt Jos d'Haens, voorzitter van het Zimmermuseum. Schepen Rik Verwaest geeft nog mee dat de parking voor de technici die de Zimmertoren gratis onderhouden, een ander probleem is waar hij niets over kan zeggen. (WAE)