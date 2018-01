Schapenkoppen lopen voor SOS Kinderdorpen 02u30 0 Foto Marc Aerts

Recreanten van AC Lierse organiseerden voor de vijfde maal de Schapenkoppenloop en die bracht 9.900 euro op.





"De opbrengst gaat integraal naar de vzw Kinderdorpen. Het mooie bedrag is overhandigd aan peter Ronny Mosuse en aan een verantwoordelijke van de vzw Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan zestig jaar in om wereldwijd kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te bieden. Het kinderdorp bestaat uit zeven familiehuizen. In elk huis woont één SOS-moeder. Dag in, dag uit zorgt zij voor een zestal kinderen. De kinderen verblijven voor een lange periode in het kinderdorp en gaan er naar school. De familiehuizen hebben dringend een nieuw dak nodig", vertelt Ludo Andries, bezieler van de Schapenkoppenloop.





(WAE)