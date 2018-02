Schaepshoofden onthullen standbeeld SOCIËTEIT VIERT 10DE VERJAARDAG MET FEESTJAAR BERTJE WARSON

21 februari 2018

02u35 0 Lier De Sociëteit van de Schaepshoofden onthulde gisteren naar aanleiding van z'n 10de verjaardag een bronzen standbeeld. 'De Schaepenkop' prijkt voor het historische Spuihuis en vermeldt de legende van de Schapenkoppenstad. De onthulling vormt de start van een feestjaar, met onder meer een schapenkoers.

"De Sociëteit van de Schaepshoofden heeft dit standbeeld laten maken om verschillende redenen", zegt voorzitter Marc Stubbe. "Onze vereniging viert dit jaar zijn tiende verjaardag en we vonden het nodig om een standbeeld van een Schaepshoofd te laten maken en te schenken aan het patrimonium van de stad. Op onze vraag hebben de Lierse kunstenaars Mark Boon en Kris Duys dit beeld geschapen. Het werd door bronsgieter Storms uit Wespelaere in brons gegoten zodat het hier voor eeuwen kan pronken", vertellen de Schaepshoofden.





Bijnaam

"Om het verhaal waarom Lier de bijnaam Schapenkoppen draagt niet telkens opnieuw te moeten vertellen, hebben we aan het beeld een koperen plaat bevestigd die deze legende in het kort vertelt", zegt 'schaepshoofd' Gerrit Brabants. "De naam schapenkoppen ontstond in de 14de eeuw. Hertog Jan II wilde de Lierenaars bedanken voor hun bijdrage aan de strijd tegen de Mechelaars. Ze mochten kiezen uit twee beloningen voor de stad: een universiteit of een veemarkt. Lierenaars kozen voor een veemarkt en de universiteit was voor Leuven. Sindsdien worden Lierenaars Schapenkoppen genoemd."





4.000 tulpen

De Sociëteit plantte in de omgeving van het Spuihuis 4.000 rode en witte tulpen, de kleuren van de stad. "Op zondag 15 april komen onze schapen terug, wij noemen dit de 'Ovissimo'. Met de steun van de stad en onder begeleiding van enkele herders vertrekken de schapen aan taverne Barvest richting Spui. Van daar gaat het verder richting konijnenweide. De schapen en hun gevolg worden begeleid door 'Amazing Grace', een echte piper-band. Een knuffelhoek met lammetjes mag hier natuurlijk niet ontbreken. En we serveren lekkere 'schapenkopjes', de nieuwe pralines in chocolade."





Schapenbal

Gezien het succes van de vorige editie vier jaar geleden organiseert de Sociëteit voor de tweede maal op 15 september een schapenkoers op de Grote Markt. De schapen worden getooid met een zadeldoek met het logo van de sponsor en een beertje als jockey. Op het feestprogramma staat ook nog een groot schapenbal en een fotowedstrijd voor amateurs die op 1 april start en tot 30 september loopt. Tot slot: Jan Van Rompaey, bekende tv-presentator en interviewer van de toenmalige BRT is ambassadeur van de Sociëteit van de Schaepshoofden en dus nu ook een Schaepshoofd.