Schaap maakt wensen jeugdraad kenbaar Kristof De Cnodder

24 november 2018

08u13 0

De Lierse jeugdraad heeft een wensenlijstje voor de komende legislatuur overhandigd aan de lokale politici. Nu ja, ‘overhandigd’ is misschien een groot woord. De politici moesten het memorandum immers zien te ontfutselen van een schaap.

De Lierse jeugdraad noemt zichzelf de Schaapraa(d)t en daarom schakelde men een schaap in bij de overhandiging van een lijstje met wensen en bekommernissen aan de toekomstige gemeenteraadsleden. Het schaap in kwestie kreeg een document rond zijn nek en de politici moesten proberen dat in handen te krijgen, wat leidde tot grappige scènes.

Los van het ludiek aspect zat er natuurlijk ook een serieuze boodschap achter de actie. Uit het memorandum blijkt dat er bij de Lierse jeugd onder andere vraag is naar een nieuwe, kleinere fuifzaal voor privé-feestjes; cultuurcheques voor jongeren; een zogenaamd ‘pumptrack’ voor skaters, steppers en fietsers; bijkomende evenementen in de winter; veiligere fietspaden; extra speelruimte voor de allerkleinsten en ‘hangruimtes’ voor de wat oudere jeugd.

