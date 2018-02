Samenaankoop elektrische fietsen 22 februari 2018

02u51 0

Stad Lier organiseert sa0men met intercommunale IGEMO opnieuw in mei- enjuni een samenaankoop van elektrische fietsen. Na een succesvolle editie in 2017 herhaalt IGEMO de samenaankoop in de regio Rivierenland. Bij de samenaankoop in Lier, Mechelen, Duffel en Willebroek zijn vorig jaar 334 elektrische fietsen en 41 elektrische bakfietsen aangekocht. Ongeveer de helft van de ondervraagden gebruikt de e-bikes voor woon-werk- of woon-schoolverkeer. Elektrische bakfietsen worden dit jaar niet opgenomen. Info: www.igemo.be/samenaankoop-e-bikes. (WAE)